到院民眾觀賞攝影展。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

童綜合醫院骨科醫師郭家孝與攝影作品。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

很多人透過動畫電影「可可夜總會」知道墨西哥的亡靈節，但是其亡靈節慶典的熱鬧與盛大是動畫無法繪製的真實感。童綜合醫院轉角藝術從110年11月2日至111年1月2日展出骨科郭家孝醫師的墨西哥亡靈節攝影展，讓民眾能藉由每張作品清楚地了解亡靈節獨特的風情。

童綜合醫院骨科醫師郭家孝多年來參加威尼斯面具嘉年華、巴西嘉年華等全球各大慶典活動，這次展出的墨西哥亡靈節，參加慶典的人們於臉上彩繪骷髏圖樣，來追憶逝去的親友，顯現出對生命敬意。郭家孝醫師透過鏡頭捕捉慶典中的歡樂與溫馨，跳脫骷髏恐怖印象。

這次展出攝影作品共37幅，藉由作品敘述墨西哥人特殊的生死觀，相信只要沒有被家人朋友遺忘，逝者會在另一世界好好過生活，傳達出「真正分離不是死亡而是遺忘」的想法。

郭家孝表示，醫院是一個時刻面臨生死的地方，對於死亡需要學會釋懷，就如同墨西哥人所認知的死亡並不是生命的尾聲，代表的是下一段生命的開始，靈魂不滅除非被遺忘，所以用慶典來歡迎亡者回到人間與家人團聚。

「骨科郭家孝醫師 墨西哥亡靈節攝影展」從110年11月2日至111年1月2日展出，到院民眾或病人都可以至地下一樓轉角藝術空間觀賞，共同認識亡靈節特殊的美感與魅力。