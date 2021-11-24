東森新聞台前主播李娜亞，外型清新脫俗有不凡氣質，被封為「古典美主播」，15年前跟同為主播的前夫陳書賢離婚後，她到美國展開新生活，在當地重拾最愛的新聞工作，今年51歲的她近況曝光，依舊很有氣質。

李娜亞31歲時再婚比她小1歲的陳書賢，兩人育有一女，郎才女貌的組合令人稱羨，卻在2005年鬧出家暴風波，李娜亞控告丈夫涉嫌毀損、家暴，隔年雙方認清夫妻緣已盡，正式簽字離婚，李娜亞拿到女兒監護權，陳書賢則有探視權，未來以朋友、父母身份相處。

歷經2段不完美的婚姻，李娜亞淡出台灣主播圈，飛到美國舊金山重新開始，因為很喜歡新聞工作，她在舊金山灣區老中電視擔任主播，同時也在灣谷中文學校擔任中文老師，今年榮獲僑委會和北加州中文學校聯合會優良教師獎。

值得一提的是，李娜亞在美國遇到真命天子，選擇再度相信婚姻，與對方育有2子，本月5日她迎接51歲生日，在丈夫的精心安排之下，一家和樂融融地慶祝，她感性地表示：「媽媽很幸福，再忙也開心。孩子都比媽媽高了，成為家裡的哈比人，感覺真好。」同時謝謝老公的疼愛。