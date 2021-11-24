台股今天開高走低，在鋼鐵、航運及矽晶圓族群點火下，指數一度反彈逾50點，站上17700點關卡，但晶圓雙雄續弱，拖累電子股走勢，指數漲勢收斂數度翻黑，在平盤附近震盪整理。

至10時14分左右，台股加權指數來到17653.52點，下跌12.6點，跌幅0.07%，成交值新台幣1277.49億元。電子股跌0.43%，金融股漲0.76%。

電子權值股台積電、聯電同步走低，盤中低點至609元、62.7元，跌幅約0.49%、0.79%。元宇宙概念股宏達電盤中高點至81元，漲幅超過3.3%。

航空股華航盤中股價最高至28.9元、漲幅超過4%，成交量逾18萬張高居第一；長榮航早盤高點26.8元、漲幅近4%，成交量逾8萬張。

市場看好矽晶圓類股進入超級循環週，合晶、台勝科盤中攻漲停76.4元、232元，成交量分別超過4萬張、1.3萬張。

鐵礦砂現貨報價上漲，帶動鋼鐵股走揚，中鋼、中鴻盤中股價分別上漲約2%、6.7%，中鋼構攻漲停56.6元。（編輯：趙蔚蘭）1101124