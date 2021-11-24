消息面：

1.財經數據服務公司IHS Markit公布，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）初值為59.1，符合市場預期。投入價格分項指數初值升至87.8，創下2007年展開調查以來的新高記錄，就業分項指數初值則創下2020年12月以來新低。11月服務業PMI初值為57，較10月終值58.7下滑，且不及經濟學家預估的59，此外，其價格輸出分項指數初值創下歷史新高，投入價格分項指數初值創5月來新高。11月綜合PMI初值跌至56.5，其中，投入價格分項指數創歷史新高，新訂單分項指數初值跌至2020年12月以來新低。

2.美國政府將與中國、印度、日本、南韓和英國聯手釋出5000萬桶戰略儲油，但釋油力道不及市場預期，周二國際油價由跌轉升，紐約期油收漲1.75美元或2.28%，為每桶78.5美元。倫敦布蘭特期油收漲2.61美元或3.27%，為每桶82.31美元，創下8月以來最大單日漲幅，並創11月16日以來最高價。

美國政府宣布共計將釋出5000萬桶戰略儲油，但市場預期這些儲油要到12月中旬才會流到市面上。此外，分析師表示，美國與其他國家的釋油量不及預期，且市場認為合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友可能因此縮減擴產力道，因此美國釋油對油價的影響短暫而有限。

3.市場預期美國聯準會可能較預期更早升息，美元持穩於16個月高點。周一ICE美元指數尾盤近持平，報96.461。美元升至115.08日圓，站上4年半新高。

4.聯準會可能提早升息的預期升高，國際金價連跌第4天，為4月30日以來維持最長的跌勢。周二紐約12月期金收跌22.5美元或1.3%，為每盎司1783.8美元，跌破1800美元重要心理關卡，並創下11月3日以來最低價。現貨金尾盤跌0.9%，為每盎司1788.51美元。銀價下挫2.8%，為每盎司23.49美元。鉑金跌4.7%，為每盎司964.42美元。鈀金跌4.5%，為每盎司1865.68美元。