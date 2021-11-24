國民黨團批民進黨政府倒行逆施 用公投來制裁違背民意的政黨

「政策錯誤比貪汙更可怕！」台中市議會國民黨團24日舉行「制衡惡霸政府、公投同意才民主」記者會，呼籲受不了民進黨胡作非為、倒行逆施的所有選民，12月18日一定要出門投下4張同意票，用4個同意來教訓厚顏無恥的民進黨官員，讓他們知道「人民才是國家的主人」，「選票就是民意。」

「四個都同意，台灣更美麗」！台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，這個政府已經沒有在照顧國民，大家擔心的是萊豬，行政院長竟然到處宣傳非洲豬瘟。前幾天台電又被爆出傍晚時會降壓供電的內幕，他才恍然大悟，為什麼很多民眾最近紛紛向他陳情、說家裡的電器出了問題。

陳政顯痛批說，台電之所以要降壓，因為晚上沒有了太陽能供電吃緊，怕又跳電被罵乾脆直接偷偷降壓，市場上偷斤減兩叫做「騙」，政府要台電降壓供電，這就是騙！議員們指出，政府要台電做這樣缺德的事情，害民眾家裡的電器、工廠的機器都出問題，原因很簡單，就是因為缺電。但政府就是不老實，一邊騙說沒有缺電，卻又要蓋三接，禍害藻礁。

楊正中等議員說，民進黨政府從萊豬開放、防疫邊境、疫苗採購及施打政策，一路倒行逆施，完全不在意多數民眾的意見與感受，台灣疫情因錯誤政策已有800多人犧牲喪命，官員還是厚顏無恥狡辯拒不道歉，原因就出在民進黨的立委占多數，他們只會護航不和民意站在一起。

執行長吳瓊華指出，最近有些民進黨的公職官員違反行政中立，不但公然在上班時間宣講反公投，要民眾不要出門投票，直接用國民的納稅錢5200萬在豪華場地辦宣講、發餐盒、面紙，這是反民主的作為。

副執行長黃建豪說，公投是國民1張1張連署書累積成案，最能代表民意，現在要突破行政與立法都獨大的民進黨，公投是我們人民作主、抵抗集權政府的最後文明手段。

台中市議會國民黨團議員在書記長陳政顯帶領下，齊聲高喊「四個都同意，台灣最有力」、「四個都同意，台灣更美麗」！

國民黨團呼籲民眾，如果你受不了過去這1年多以來，民進黨政府胡作非為，你不想要子孫沒有好環境，你不想要台灣越來越窮，你不想要台灣沒有未來；12月18日你一定要勇敢站出來，展現人民作主的權利，四張公投票都蓋「同意」，給民進黨政府最嚴厲的教訓。