菊展入口處設有第一個好運點「轉運摩天輪」。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

「好運大立菊」利用轉盤轉動大立菊無死角觀賞大立菊之美。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

2021士林官邸菊展即將登場，今年主題「菊來運轉」，展區以療癒風格打造，期盼透過秋菊的洗禮，讓民眾獲得好心情。今年菊展除了有美麗的花兒等著大家來欣賞，更持續與周邊店家合作，提供民眾們秋日出遊最佳去處，到士林官邸菊展一日遊，放鬆心情獲得好運。

台北市政府公園處指出，今年士林官邸菊展13大展區主軸為療癒風，特別打造4個好運點，提供民眾們打卡，菊展入口處設有第一個好運點「轉運摩天輪」，透過花卉布置搭配印有好運詞彙的摩天輪，期盼轉來運氣，將福氣延綿下去；菊展最佳女主角「好運大立菊」，單株同一時間綻放近千朵菊花。

主題園區內則有「幸福鐘」，提供民眾敲響幸福鐘聲，而在中式庭園內則有「增壽壽桃」，是一個壽桃形狀的樹雕，可以在此拍照祈求長壽好福氣。自11月26日起和好運景點拍照，上傳「公園新花漾」粉絲團指定貼文下，就有機會獲得乾隆造型茶器等多項好禮。

公園處長黃淑如表示，菊展除了有美麗的花卉佈置，更和周邊5 9個特約商店合作，民眾在欣賞完菊展後，可以使用優惠方案享用美食、飲品。位於士林官邸園區內的「小樽咖啡」，這次結合菊展推出菊蜜拿鐵、黃金蕊冰釀、冬葡萄菊蜜飲、秋色菊烏龍茶、菊來運轉棒棒糕、菊糖蜜燒雞飯等特色菊花餐點。

黃淑如說，小樽咖啡運用杭菊加上手工蜂蜜調成菊花蜜，並將菊花蜜加入拿鐵內，平衡咖啡的苦味，甜進心房療癒身心，另也推出「菊糖蜜燒雞飯」，將菊花蜜與雞肉搭配烹煮，變成一道甜甜鹹鹹的餐點；坐落在士林官邸旁的萬麗酒店，特別推出「絢麗多彩」菊花雙人午茶套餐，有12款鹹點、讓民眾在此度過絢麗午茶時光。

此外，士林商圈內，菊展友善店家流浪觀點咖啡店也將杭菊元素融入冰釀咖啡內，以菊花淡雅的味道提升風味，另外也有菊花枸杞茶、蜂蜜菊花茶等熱飲溫暖人心；Cup`o Story手作塔皮點心也特別推出「菊花塔」甜點，讓民眾可以在賞完菊後，再將菊花製成的點心帶回家享用，完成療癒一日遊。

園藝管理所賀綺華主任補充，因應新冠肺炎疫情，本次菊展採實聯制進場，入口處設有體溫監測系統，並架設電子看板即時更新園區人流，管控園區的總人數，也請大家出門前先上網查看人流情形，若是呈現紅燈，建議再找其他時間再來賞菊。