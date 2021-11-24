搶攻農曆年年菜圍爐商機，雲朗觀光集團旗下台北君品酒店今年特別為久違無法出國旅行的國人們打造「類出國」儀式感的圍爐體驗，標榜將異國料理與當地特色服裝結合，推出兩款以泰國與美國為主題的「沉浸式異國年菜外帶」每套售價7800元，讓一家人在除夕圍爐夜彷彿身處異地，從裝扮到味蕾都充滿著過節的氣氛，年底前預訂再享1000元折扣優惠。

此外，君品酒店並另推出歷年經典頂級年菜「富貴大盆菜」每盆48800元，冬季滋補粥品「明火雞粥燉花膠」每份18800元，人氣組合「君品大四喜」每組4880元，包括廣東、台灣、上海及原住民風味四組地方菜餚，同時因應年節走春送禮需求，推出超人氣港點伴手禮「頤宮酥皮焗叉燒包禮盒」六顆售價2000元，不管送禮或自用都體面又大器，輕鬆在家即可品嚐到各式異地風味的新年菜餚。

「儀式感」當道，君品酒店將流行趨勢體現在圍爐上，「沉浸式泰國年菜」讓賓客在家可以穿著泰國民俗襯衫邊享用泰式海鮮沙拉、打拋豬、檸檬魚等經典菜餚。「沉浸式美國年菜」則以肯瓊風味牛膝、BBQ烤肋排等美式佳餚搭配夏威夷廣為人知的花襯衫與草裙，聽著美國流行音樂，彷彿全家人在夏威夷的海岸邊圍爐過除夕，不僅省去準備的煩惱及時間，還能輕鬆營造置身國外的過節氣氛。

頤宮中餐廳超人氣港點，被饕客稱為不吃會流淚的酥皮焗叉燒包，需經過11道繁複手續製作，表皮金黃酥脆，一口咬下滿滿甜美叉燒餡立即爆漿湧出，堪稱幸福點心的最佳代表。

傳統的盆菜據傳源自南宋末年，已有數百年的歷史，是廣東廣州、深圳和香港新界的漢族飲食習俗，有闔家團圓之意。盆菜的用料並沒有特別規定，而今年推出的「頤宮富貴大盆菜」，則是嚴選吉品三頭鮑、西汁大蝦、髮菜、刺參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，先將所有食材分開滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，最後再淋上勾芡的雞高湯，味道馥郁且香濃。

選用吃玉米長大的黃皮雞，肉質較為甜美，先將其切塊，以傳統料理工法烹調，將有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝透過小火煨煮8~10小時，將糙米熬出粥糜後，再過濾掉所有湯料，僅保留最精華的雞粥湯；濃郁湯頭搭配營養價值極高的花膠，溫潤口感展現出食材的細緻風味，是一道養生又健脾胃的暖心粥品。

連年大受好評、狂銷熱賣的人氣超值組合「君品大四喜」，包括廣東、台灣、上海及原住民風味四組地方菜餚，每組擁有五種特色菜，共20道吉祥小菜，道道驚豔美味。