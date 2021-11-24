農委會主委陳吉仲受訪時形容萊克多巴胺「其實是『還好』的一個添加物」，並拿人的保健食品來對比，引發爭議。反萊豬醫師蘇偉碩今天開記者會，說陳吉仲所言是「本世紀最大笑話」，陳吉仲斯文掃地，對不起讀書人風骨。

蘇偉碩說陳吉仲所言是本世紀最大笑話，他同時也覺得悲哀，當年他們一起反萊牛、反萊豬的時候，都是戰友，當年雖然擋不住牛，但是擋住了豬跟內臟，當時彼此都覺得不能再棄守，現在陳吉仲居然淪落到要把豬吃萊劑，跟人吃保健食品相提並論。

蘇偉碩說，三歲小朋友都知道吃保健食品要保持健康增加正常機能，但是豬吃萊克多巴胺，是養豬業者為了增加利潤，讓豬長出比較多瘦肉，所以才叫瘦肉精。就連美國農業部、農委會自己轄下的動物科學研究所，都實驗出來會造成豬的健康危害。

蘇偉碩說，美國藥廠還在萊劑的包裝上警告，用了萊劑飼料可能會讓豬隻在運送到屠宰場途中，增加豬隻受傷跟疲勞豬的警語，這樣的東西怎麼跟保健食品相提並論？建議陳吉仲，一時失言跟大家道歉收回，你如果堅持不道歉，連累到蔡總統你可能要辭職下台。

蘇偉碩拿出2015年台灣的本土研究指出，果蠅的實驗中，果蠅吃含10ppb萊劑的食物，實驗結果顯示果蠅短命折壽，美國牛吃萊劑死亡率增加90％，將近兩倍，代表萊劑絕對不是保健食品，而是毒藥，請問陳吉仲，哪種保健食品是一直吃一直吃，吃到最後會短命的，這樣還是保健食品嗎？

陳吉仲在臉書上澄清自己沒講過，蘇偉碩對此表示，「逐字稿我們也看過，你就是把它比喻成人的保健食品，我們沒誤會你。」

高雄醫學大學生物醫學博士王文心指出，2012年《獸醫科學期刊》的研究顯示，豬隻在屠宰前35天餵食萊劑，對比未餵食的豬隻，發現萊克多巴胺會造成豬隻相關的生理及病理變化，包括：心室尺寸改變、左心房重量增加、甲狀腺重量減少、血液中三碘甲狀腺素濃度降低，以及誘導尿道及前列腺的增生疾病。

民眾黨立委蔡壁如開酸陳吉仲，是不是已經開始吃萊豬了，吃多了就開始胡言亂語了，農委會自己都把萊劑列禁藥，怎麼會當成保健食品，現在為了要騙國人吃，就把他講成保健食品。她也懷疑民進黨究竟跟美國做了什麼黑箱交易才主動開放萊豬？