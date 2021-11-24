為協助國內業者掌握新南向市場數位貿易商機，經濟部國際貿易局於19日舉辦「2021新常態．新場景．新商機-新南向出口實戰論壇」，向各界分享新南向市場最新商情，以及運用數位行銷科技加速拓展海外市場作法。

新南向國家人口年輕、數位化，偏好透過線上查詢及採購產品。針對這些市場特性，貿易局建議業者採用創新行銷模式，包括結合生活情境的數位場景行銷、網路影音行銷等。貿易局也邀請業界專家分享AI辨識技術在美妝產業的應用情形，以及如何精準鎖定受眾、投放數位廣告的實務經驗。

貿易局表示，新南向國家經濟成長快速，內需市場商機龐大，值得我商積極拓展，因此貿易局透過市場調研，提供專家諮詢、行銷推廣及安排買主媒合洽談等協助業者；例如今年國內一家從事地震AI預警系統的新創企業，即成功與印尼氣象/氣候和地球物理局(BMKG)合作，BMKG盼透過該系統未來應用於鐵路、公路、電廠等設施之預警防範，現進行產品模型測試中；另外一家開發3D建物中央控制系統業者，其產品利用3D建模技術搭配監控、火警偵測功能，使管理人員能快速掌握建物各處情形，獲日本工程顧問公司青睞，雙方將在柬埔寨合作興建銀行大樓。

貿易局「新南向市場創新行銷開發計畫」自108年推動以來，迄今已累計輔導國內醫療器材、保健食品、節能設備及美妝保養品等超過300家業者，和眾多國際級買主完成採購洽談合作，如協助台灣標榜天然海洋元素的保養品在越南Watson通路上架銷售。