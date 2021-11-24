【LIVE直播】公投說明會「公投綁大選」第三輪交鋒 鍾沛君對上莊瑞雄 ｜2021.11.24

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（24）舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，其中第一場為上午10點30分登場的「公投綁大選」，由民進黨立委莊瑞雄擔任反方代表。莊痛批，國民黨過去視公投為洪水猛獸，從沒為公投做過什麼，2004年連戰、宋楚瑜總統敗選及2018年丁守中台北市長敗選，皆砲打公投綁大選之制，還提起選舉無效之訟，可見這就是國民黨的慣用手法。

莊瑞雄首先諷刺，「四個不同意，台灣更有力」是民進黨一貫的立場，但也看到國民黨對公投立場的反覆，現在才看到國民黨定調「四個同意，台灣更美麗」。

莊瑞雄指出，國民黨過去視公投如洪水猛獸，過去民進黨的老前輩提出公投法時，國民黨也提出公投法修正案；後來民進黨執政卻朝小野大，2013年更出現所謂的「鳥籠公投」法案，訂出雙二一條款、創立公投審議委員會。民進黨為衝出鳥籠才發明公投綁大選，過去國民黨懼怕公投，甚至還花了大錢買廣告，發起「拒領公投票」活動，讓入聯公投等都無法衝過門檻。

莊瑞雄強調，如今國民黨從懼怕公投變成公投的化身，讓人不知今夕是何夕。民進黨的黨綱寫得非常清楚，衝破鳥籠、實現民主，2017年的修正案，民進黨把過去的公投審議委員會這「太上皇機關」廢除，讓人民要提案更方便，不讓人民的民意被閹割掉；更把雙二一條款廢除掉，讓人民連署不那麼辛苦，否則過去要過門檻極度困難，這些都是民進黨對民意重視的展現；民進黨知道年輕人意見的可貴，所以也降低年齡門檻，讓18歲的朋友也能投票。

莊瑞雄認為，民進黨用公投寫民主民進黨在野時如此，民進黨執政後也是如此，故他想問問國民黨，到底為公投做過什麼？他在立法院內與同儕努力完備公投相關法案，這些都是民進黨至今為公投所做的努力，反觀國民黨呢？2004年連戰、宋楚瑜總統大選敗選後，歸咎主因之一就是認為公投綁大選影響了選舉結果，故提起選舉無效之訟；2018年丁守中台北市長敗選後，也痛批公投綁大選機制，提起選舉無效之訟，可見這是國民黨慣用手法。