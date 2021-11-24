蔡劉阿嬤在與小兒子見面後，光田綜合醫院福田病房主任李秉學關心其身體狀況，兩天後安詳離世。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

光田福田病房元宵節舉辦猜燈謎活動，當時蔡劉阿嬤小兒子也陪伴在旁同樂，母子感情濃厚。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

蔡劉阿嬤在安寧病房與家人團聚開心過元宵節，度過人生最後的美好時光。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

台中91歲蔡劉阿嬤因心臟腎功能疾病在光田綜合醫院接受治療，10月病情惡化瀕臨生命終點，住進福田病房善終。安寧醫護團隊得知阿嬤想見到長期在大陸工作的小兒子，在符合疾管署探病規定之下，協助家屬申請安排在隔離期間外出探病見「最後一面」，蔡劉阿嬤完成最後心願後，隔兩天安詳離開人世。

「媽，我是阿明，我從中國趕回來看妳了，我會好好照顧自己，請您安心…」身穿整套防疫衣的蔡先生，剛從大陸返台隔兩天，在院方的安排下，走防疫動線進入福田病房，在病榻前與媽媽分享他的工作成就，與一直掛心孫子的婚事，哽咽地對媽媽講出最後想說的話。

光田綜合醫院福田病房主任李秉學形容，蔡劉阿嬤原本那幾天都平靜沉睡，當天兒子在病榻前跟她說話時，卻突然清醒眼睛發亮還落淚，激動地提高音量想要說話，雖然無法清楚表達，但能感受阿嬤很開心，在旁的醫護、社工都很感動，因為這一面真的見得不容易。

福田病房護理長沈雅慧表示，疫情規定返台者須接受21天隔離與自主管理後才能外出探病，因蔡劉阿嬤病情危急，立即協助家屬向衛生局提出申請。蔡先生返台後採檢確認陰性，並遵照醫院安排穿著防護衣、走防疫動線，順利進到病房內，讓母子倆相聚最後的時光。

蔡先生感謝光田醫院的安排，讓他有機會見到媽媽的最後一面，儘管心情複雜但不留遺憾，他跟媽媽說謝謝她這一生對這個家的付出，請她好好放心、沒有牽掛。

或許是真的完成心願沒有遺憾，蔡劉阿嬤在與小兒子見面的隔兩天，11月10日面帶安詳無病痛在睡夢中離世。安寧團隊也幫阿嬤化好美美的妝容，家屬看到阿嬤最後一面是如此美麗慈祥，都很欣慰。

蔡劉阿嬤的孫女說，阿嬤今年2度進出安寧病房，醫護陪伴阿嬤元宵猜燈謎、畫燈籠過節，時時刻刻在旁的聊天關心，創造許多美好回憶，謝謝福田病房團隊陪阿嬤走完人生最後一段路，相信那些畫面會永遠烙印在家人心中。

「選擇安寧緩和醫療絕不是放棄生命，家屬也不是拋棄心愛的人。」李秉學主任強調，許多病人在安寧醫療良好的身心照護下，不適症狀獲得良好控制，協助完成病人與家屬的圓夢計畫，能更從容、尊嚴地走完人生最後旅程。