高雄大寮區一名綽號「阿霖仔」的陳姓男子，平時經營地下錢莊，還會設局仙人跳、和假詐賭，其中一名謝姓女子因為還不出錢，就被帶到一處雞寮，被土堆和雞糞活埋，恐嚇意味相當濃厚；甚至還偕前妻找前男友到汽車旅館設局仙人跳，陳男帶了一群「球棒隊」到場就是一陣猛打，手段相當兇殘。

李姓男子因為遭誤陷詐賭，被帶到一間環保公司內猛打一頓。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

去年年底，高雄市刑大查緝槍枝案件時，從嫌犯意外發現有被害人被毆打的影片，比對影像後追查出被害人身分，接著警方調查出，原來該犯罪集團是以綽號「阿霖仔」為首的男子，他平時經營地下錢莊為業已經好幾年，擁槍自重，會設局仙人跳或是假詐賭來暴力討債。

陳嫌遭警方逮。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方調查，年僅25歲的主嫌陳男和25歲的賴姓女子已經離婚，但去年9月，賴女約出他的同學兼前男友張簡男子到鳳山一間汽車旅館，沒想到什麼事都還沒做，陳男就帶著一群「球棒隊」衝進來，接著就是一陣狂打，拿棒球和槍就朝頭部和狠打手腳，打到張簡渾身是血，頭手都是傷，陳男要求給1百萬，否則就要將影片上傳網路。

後來，一名李姓男子也因為遭誤陷詐賭，被帶到一間環保公司內猛打一頓，威脅要斷手，想敲詐勒贖；甚至一名謝姓女子去年5月期間向他們借了2萬元，隔一個月就因為還不出4千塊的利息錢，就被帶到大寮一處雞寮，被土堆和雞糞活埋，只剩下一顆頭，一旁還有雞隻跑來跑去，謝女驚恐地喊：「走開！」，旁邊的人還拍下影片，怒罵她欠錢不還，還將畫面PO到社群軟體上，寫下：「在大寮就能擁有墾丁的感覺」，恐嚇意味濃厚，手段可說是相當兇殘，不過，謝女傳喚到案時只說：「只是在玩」

經調閱相關影像，23日到大寮、鳳山、內門、屏東恆春等地，執行搜索、拘提、傳喚一干犯嫌到案，並查扣瓦斯槍、模擬槍、西瓜刀、鐵鏟、球棒。詢問後，將16男1女共17人，依違反組織犯罪條例、刑法殺人未遂、恐嚇取財、傷害、槍砲彈刀條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。