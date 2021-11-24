辣模雪碧（方祺媛）擁有豔麗外型、傲人E罩杯，有好身材的她，因以大尺度的作風，而被受封為「情色教主」，不過雪碧近日卻傳出因重心不穩、上廁所摔倒，導致雪碧臉部擦傷、右腰部脊椎挫傷，讓雪碧直喊痛，甚至閃過人生跑馬燈，雪碧還幽自己一默：「好多人以為我被打」，不過她強調是自己神經太大條、上廁所跌倒。

雪碧日前在臉書曬出受傷照，她鼻子貼ok蹦、眼角還有擦傷，傷勢怵目驚心，雪碧則發文說明受傷始末：「我重心不穩上廁所摔倒，好多人以為我被打，真的是我自己神經大條問題跌倒」，雪碧表示，她臉部擦傷、右腰部脊椎挫傷，疼痛到她挺不起腰，無法轉身、起立、坐下。

雪碧臉書全文。（圖／取材自方祺媛臉書）

樂觀的雪碧還自嘲：「幸好鼻子沒歪」，不過雪碧怕給人添麻煩，還獨自到醫院掛急診，照X光、超音波等檢查後，所幸一切正常，不過雪碧仍強忍疼痛處理工作，甚至閃過人生跑馬燈，讓她有感而發：「我的人生做了那麼多事，在為誰而活，大家？我自己？我迷思了！其實，人生是自己做主，再怎麼慘都有人比你慘，好好創造自己的人生，不要被過去牽絆」。

雪碧不吝嗇展現自己的好身材。（圖／取材自雪碧Instagram）

幸好雪碧經過休養後，傷勢已逐漸恢復，而她在昨天也不忘發文報平安：「雖然休養中，但吃到大閘蟹，太開心了」，不過，獨居的雪碧還跟閨蜜說：「如果我一天沒跟妳們聯絡，傳訊沒回，請來我家看看我，是不是又暈倒了」，直言這次摔倒意外，真的是讓她嚇壞了。