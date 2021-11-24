國民黨上午舉行「回黨挺同舟！黨慶小物亮相」記者會。（陳怡誠攝）

為慶祝建黨127周年，國民黨今天推出三款黨慶小物，包含印有國父墨寶熱炒杯、民主護手霜、黨徽口罩香氛扣，文傳會副主委林家興說，推動「同舟計畫」至今，已有2萬5千人加入或重回國民黨，黨中央將舉辦抽獎活動，凡此波加入的人，都有機會獲得黨慶小物，號召支持者入黨共同拚年底四大公投。

國民黨上午舉行「回黨挺同舟！黨慶小物亮相」記者會，組發會婦女部主任林麗蟬首先介紹「民主護手霜」，她說，前陣子因疫情噴酒精，皮膚較為乾燥，推出玫瑰香氣的護手霜，結合守護台灣民主的概念，民眾要在12月18日公投日投下同意票。

隨後，由國民黨發言人江怡臻介紹口罩香氛扣，她一語雙關地說，希望大家「捍衛家香（鄉）、（香）相挺入黨」。

至於國父墨寶熱炒杯，林家興表示，國父曾說，「革命尚未成功，同志仍須努力」，面對民進黨獨裁鴨霸、施政無方，要喚起民眾共同「護民主、保食安、拚公投」，另同仁也辛苦地從國父墨寶中，找出「乾杯」二字，希望響應同舟計畫的同志，一起乾杯致敬，為中華民國努力。

林家興透露，此波加入或重回國民黨的人，有機會抽中黨慶小物，後續還有第二波，將逐一推出同系列或不同系列的文創小物。