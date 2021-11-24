民眾薪水未漲，卻得面臨萬物齊漲的壓力，知名前主播劉芯彤表示有些店家雖宣稱不漲價，但早就用「價格不變、份量改變」的方式偷漲一波，讓她無奈感嘆：「什麼都漲的年代，小老百姓要怎麼活下去？」

劉芯彤表示萬物齊漲的年代，究竟還有什麼沒漲？她舉例知名小籠包店宣布漲價，雖然一顆小籠包漲一元，一籠漲10元，但細算後一籠漲幅4.5%不算少，接著像速食龍頭過去一份套餐99元的時代也回不去了，反觀有些店家宣稱不漲價，是否就真的沒漲？她表示早就用「價格不變、份量改變」的方式偷漲一波，此外有些店家擔心漲價客人跑了，美其名推出全新菜單，但新品項早就調整過價格，因此也無從比較有漲沒漲。

面對全面漲價潮，劉芯彤指出政府拍板軍公教人員調薪4%，連助理和約聘雇都受惠，雖然表明物價漲，薪水也漲，兩相消底下，生活一樣可以很美好，但不禁感嘆：「如此虛假的包裝，真能美好嗎？」接著強調漲最誇張的是房價，在面臨食衣住行民生都漲的年代，小老百姓要怎麼活下去？

對此，網友紛紛回應：「痛苦的始終還是我們這些最階層的勞工啊」、「看來要學學出家人，清心寡慾來過生活了」、「我高中時1000塊可以用兩週，現在在外隨便一餐也要100～200元」、「百姓都是被溫水煮青蛙，金錢階級制度差距只會愈來愈大」。