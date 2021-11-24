經初步解析數位證物，調閱電腦相關紀錄，發現該機房賭資單從今年１月至今，短短11個月就超過台幣7億元，賭客多達700餘人。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

查扣手機12支、電腦10台、螢幕17台、網路分享器3台、中華電信路由器2台、打卡鐘、隨身碟、隨身硬碟等不法證物。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

透過地下博奕並洗錢已經成為當今黑幫獲利的新利器，彰化員林警分局接獲情資，溯源追查掌握台中北區某商辦大樓內涉嫌經營娛樂博弈網站，會同刑事警察局國際科、臺中市政府警察局第一分局等單位，一舉破獲博奕洗錢機房，逮捕機房成員客服等4人，查扣電腦主機10台、手機12支等不法證物，警詢後將高、許、陳、李女等4嫌依賭博等罪移送台中地檢署偵辦。

員林分局偵查隊長蕭志旺表示，今年4月陸續接獲情資，並成立專案小組進行偵查，陸續在今年6月、7 月、9月會同刑事警察局國際科查獲台中、彰化地區博奕洗錢機房，而本月所查獲的是在查緝他案過程中所鎖定的案件，經過長時間佈線，17日將他們一網打盡。

17日員林警分局報請台中地檢署指揮，向法院聲請搜索票，會同刑事警察局國際科、台中市政府警察局第一分局等單位，在台中市北區一處商辦大樓內之2樓查獲博弈客服中心及工作人員，逮捕31歲高男、32歲許女、29歲陳男，而另名機房成員30歲李女經通知自行到案說明，查扣手機12支、電腦10台、螢幕17台、網路分享器3台、中華電信路由器2台、打卡鐘、隨身碟、隨身硬碟等不法證物。

查辦警方表示，經初步解析數位證物，調閱電腦相關紀錄，發現該機房賭資單從今年1月至今，短短11個月就超過台幣7億元，賭客多達700餘人，而該簽賭站並非長時間待在台中，為躲避查緝多次移動更換機房位置，為躲避警方查緝。

警方說，訊後將高男、許女、陳男、李女等4嫌，依賭博罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦，後續將持續擴大追查是否有幕後主嫌，亦或是有與其他大型博奕集團合作，受雇於集團。