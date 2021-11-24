國軍近來輕生事件層出不窮，陸軍花防部一名23歲游姓悍馬車駕駛兵，昨深夜在花蓮市區一間工廠外圍輕生，工廠主人巡視工廠準備回家時赫然發現，嚇得趕緊報警，警方到場發現現場未留下任何遺書，且無打鬥痕跡，初步排除他殺，至於詳細死因，仍待調查，目前已報請檢方相驗。

警方今天凌晨12時許獲報指出，一名男子在市區倒在工廠外圍，無呼吸心跳，趕抵現場發現該男已死亡多時，且呈跪姿，一旁還有水管，因現場無打鬥痕跡，加上他與工廠老闆沒有任何關係，初步排出他殺可能。

不過警方在現場周邊沒有找到任何遺書或遺物，目前已報請檢方相驗，釐清詳細死因。

據了解，23歲的游男為桃園人，是名志願役士兵，平日在部隊表現正常，且積極向學，晚上都會去在職進修，精進自己，不過昨晚離營後，遲未返回營區，花防部趕緊和家屬聯繫，接獲警方通知後，也趕緊派員偕同協尋，直到今天凌晨發現游男在疑自我傷害已遂，深感哀痛與不捨。

花防部表示，後續會全力配合檢警偵辦，共同釐清事發原因，亦會協助家屬處理後續相關事宜，同時也將加強官兵心理諮商輔導，避免相關類似案件一再上演。

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