大S與汪小菲10年婚姻告終，先前張蘭吐心聲，直言不捨兒子為了妻兒兩邊跑，光是核酸檢測就做了100次，最後換得離婚下場。眼科醫師黃宥嘉昨(24日)上節目，直言：「我覺得張蘭女士才是大S婚姻生活中，存在於北京最大的塵蟎」。

大S10年前嫁給汪小菲後，曾有一度隨老公搬到北京生活，但後來在微博發文：「北京好乾啊！每天被乾掉的鼻血堵住呼吸道，缺氧，心臟痛醒！長期住在北京的大眾，在下佩服」，不久後大S便回到台北生活，並生下一女一子，而汪小菲兩頭跑，近年因新冠肺炎疫情奔波不易，日前傳出離婚，張蘭則在直播中坦言心疼兒子，這幾年北京、台北往返，光是核酸檢測就做了100多次。

黃宥嘉認為張蘭恐是大汪離婚其中一項因素。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

對於大、汪離婚風波，昨眼科醫師黃宥嘉則在《新聞挖挖哇！》直言，認為張蘭是大S婚姻中位於北京最大的塵蟎，並直言身為兒子的媽媽、大S的婆婆，對於兒子婚變這件事不覺得惋惜，或是稍微後退虛心檢討一下，反倒是趁這股熱潮出來直播賣納豆拌飯，「所以可見其實大S跟汪小菲他們的婚姻，跟我們一般人其實也有一點類似」。

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黃宥嘉更說，當年大S見了汪小菲4次就認定對方是「對的人」，毅然決然閃婚，為何她10年前、35歲時覺得對方是對的人，45歲時卻改說希望對方能找到比她更合適的人，希望汪小菲幸福，認為事有蹊俏，黃宥嘉認為通常會上法院調解離婚的民眾，都是很難和平解決婚變的，而女方不僅沒有不甘心，還大器希望對方比她過得更幸福，認為大S離婚恐跟「踩到底線」有關，只是那個底線在哪裡，大家不知情。

黃宥嘉也在臉書補充：「黃醫師深感遺憾。邁向中年，結婚10年，有兩個小孩，如果不是觸碰到底線，是不會輕易離婚的。一定有引爆點。」