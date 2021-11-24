南韓「性感小野馬」泫雅，過去曾以Wonder Girls和4Minute的女團身份出道，成為SOLO歌手後更憑著艷麗外表與火辣身材紅遍全亞洲。近日受邀登上時尚雜誌的她，在社群平台上公開一系列照片，火辣的身材也一併曝光。

泫雅近日一連登上兩本雜誌，並在其中展現不一樣的女神魅力。在時尚雜誌《BAZAAR》公開的照片中，只見泫雅臉上沒有太多的妝容，並換上多套秋冬服飾散發冬日氣息，她除了穿上些微透視的毛衣外，其中一張酒紅色針織外套搭配寬版長褲的造型最為吸睛，因為針織外套的肩頭滑落，讓內搭黑BRA及腹肌曲線一覽無遺，吸引網友紛紛大讚：「這造型很可以」、「很時尚的性感」、「金姐真讚」、「好看好看」、「清純的泫雅也很美」、「愛死淡妝的泫雅」，獲得網友一票好評，也吸引超過43萬人按讚。

另外，泫雅與男友DAWN近期也一同受邀登上另一本潮流雜誌《DAZED KOREA》的12月號封面，而兩人在其中的造型則是以視覺感強烈的紫色花卉圖騰上衣搭配同色系長褲，泫雅這次則是在外套內搭配白色及黑色蕾絲內衣，大方秀出豐滿上圍與火辣好身材，並與DAWN盡情放閃，同樣吸引大批網友熱議。

而兩人於9月份合體推出迷你專輯《1+1=1》，以及新歌《PING PONG》後，再度以輕快又洗腦的旋律爆紅，網路上還掀起「PING PONG舞」的舞蹈挑戰，人氣不斷攀升。