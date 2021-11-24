元宇宙題材發酵，加上中國可能恢復批准網遊上線，激勵遊戲類股強勢大漲。STOXX全球遊戲電競指數自10月來已上漲11.9%，來到歷史新高，漲幅超越那斯達克指數的9.7%。法人認為，在元宇宙概念下，遊戲未來不再只是娛樂功能，而是一種新生活模式，隱含龐大的商機與投資機會。板卡也被視為元宇宙的建構元素之一，早盤撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)、映泰(2399)、華擎(3515)等股價表現均優於大盤。

第一金全球eSports電競基金經理人張帆表示，遊戲產業近期吸引全球投資人關注，主要原因有二：一是元宇宙題材發酵，促使遊戲業者、科技巨頭紛紛宣示，將投入虛擬軟體與應用開發；二是市場盛傳，中國可能在11月重新發放網路遊戲許可證，提振多頭信心。張帆認為，在元宇宙的概念下，未來遊戲不再只是娛樂功能，而是融合虛擬與現實世界，提供一種新生活的型態，發揮遊戲的正向意義。不僅能降低許多人對於未成年人沉迷於電玩的批判，更能夠讓遊戲產業走出娛樂圈，延伸到教育、工作等領域，擴展商業價值。美國線上遊戲平台始祖Roblox本月就宣布，投入1000萬美元開發3款教育電玩，讓學生透過遊戲的方式，學習機器人技術、探索太空、電腦科學、工程與生命科學等。

張帆認為，新世代人類誕生在電腦時代，甚至智慧型手機、雲端時代，因此要完全阻隔或禁止接觸電子遊戲，幾乎是不可能的事情。既然如此，不如主動出擊，擁抱遊戲產業，並且運用在更有意義、有價值的事情上。

調研機構Allied Market Research指出，去年全球電競市場規模為9.4億美元，預估未來10年將以17.5%的年複合成長速度發展，到2030年達47.6億美元。張帆表示，這只是娛樂的部分，若擴展到教育、工作等領域，商機將更為龐大，投資機會與潛力值得期待。