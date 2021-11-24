交通部鐵道局昨進行台南地下化工程時，一輛吊卡車突侵入路線淨空範圍，經瞭望員發現並攔下即將經過的列車，才沒有釀禍。鐵道局昨第一時間表示是車子煞車失靈，但局長伍勝園今在立法院交通委員會受質詢時坦言，是司機沒有按照SOP，用錯誤方式放置設備出包。

今年4月2日太魯閣號列車撞上工程車，造成49死悲劇，不料昨日上午差點上演翻版，台鐵3167次區間車行駛至大橋=台南間，險撞上鐵道局的吊卡貨車，幸虧有瞭望員示警攔下列車，列車上旅客乘客均安。

鐵道局南部工程處昨稱是吊卡車剎車失靈才會倒退嚕，伍勝園今改口坦言人為疏失。他指出，台南地下化工程正在施作連續壁，吊卡貨車運送灌漿設備到工地，司機貪圖方便用倒退方式放置設備，屬於錯誤動作。

立委趙正宇批評，台鐵問題不斷，交通部才說要讓鐵道局接手做工程，結果還是出狀況，當初太魯閣號事故也是工程車貪圖方便，現在台鐵、鐵道局輪流出狀況，質問交通部要如何改善。

交通部長王國材回應，小事件都是大事件前兆，他要求台鐵局與鐵道局進行檢討，昨日事件是駕駛本身的行為，未來會要求車子不可與軌道垂直，應平行作業，而第一線作業人員應按照程序，近日也做了許多檢討。