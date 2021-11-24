就是要吃一蘭拉麵！一蘭台中朝富店今（24）日10點開幕，七期秋紅谷公園週邊已經出現長長的排隊人龍！由於一蘭無預約制，有民眾從21日半夜就開始排隊，目前現場排隊人龍超過200人，目測隊伍長達近200公尺，排隊只為搶先嘗鮮！

一蘭表示，在2017年來台展店，台北店曾創下連續不間斷排隊312個小時、大約13天的驚人紀錄，目前台北店平日排隊要2到3個小時，假日要4到6小時！

一蘭進行顧客調查時發現，來客量前三名為新北市、台北市及台中市，不少台中顧客敲碗希望一蘭能來台中展店，因此台灣二號店選擇開在台中，台中朝富店原定8月開幕，也因疫情延至11月24日開幕。

一蘭台中開二號店，選在台灣大道與朝富路口、七期秋紅谷公園對面展店，占地200坪、41席位，內部除了設有元祖必備的味集中座位，首次規劃寬敞的伴手禮販賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風作為設計。

台中朝富店也是一蘭拉麵在全球的第87間店舖，不同於台北總店24小時營業，台中店營業時間早上10點到午夜12點，且無預約制，均須現場候位，個人用餐時間無限制。

據說，日本一蘭平均吃一碗拉麵只要15分鐘，一蘭台北店平均要一小時，因為台灣消費者喜歡拍照打卡分享。台中店在座位數有限下，預期排隊時間將會更長、更久，民眾要有心理準備！