農委會主委陳吉仲日前接受民進黨網路部Podcast「耳朵出遊不出油」訪問表示，萊克多巴胺就是飼料添加物，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」，此言一出遭各界痛批，陳吉仲今(24)日召開臨時記者會回應，自己從來沒有說萊劑是保健產品，對外界過度衍伸感到遺憾，未來會更精準用詞。

陳吉仲在民進黨網路部Podcast「耳朵出遊不出油」受訪時說，「萊克多巴胺就是一個很簡單的一個產品，就是說，比如說你要讓豬長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，你除了給他吃飼料，飼料就是像玉米啊，或者是黃豆粕把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品，其實他就是讓他的那個換肉率裡面，讓那個瘦肉比肥肉還多。」

此言一出佔據昨天媒體各大版面，有民眾批「既然萊劑這麼好為何不開使用？」、「現在變成好的添加物，主委搞得我好亂啊！」、「開放好東西，台美好關係！」

陳吉仲今日回應，萊克多巴胺本來就是養豬養牛的飼料添加物，自己從來沒有說萊劑就是保健食品，對於外界的過度衍伸感到遺憾。世界各國針對飼料添加物都有不同的管理方式，以台灣來說，台灣本來就有飼料和藥物的添加物，例如益生菌、維生素、氨基酸等，都會根據不同的環境來做飼料管理，「如果廣播上的用詞不精準，後續會更精準做相關說明。」

陳吉仲說，蔡總統去年8月28日開放萊豬的時候，就有和所有農民溝通過，為了做國內外豬肉的市場區隔，透過清楚標示飼料添加不使用來萊劑，因此沒有未來會開放萊劑與國內做生產使用的說法，這個政策從來沒有改變過。