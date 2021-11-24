麗寶落羽松今年首度開放野餐，四人套票只要2200元。。（麗寶提供／王文吉台中傳真）

麗寶落羽松秘境今年將舉辦狗狗聖誕節趣味活動，讓毛小孩一起同樂。（麗寶提供／王文吉台中傳真）

麗寶線上旅展周四快閃商品最後一波，雙人摩天輪下殺35折。（麗寶提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet五周年慶滿千送百，憑消費滿千發票再加5元還能玩樂園。（麗寶提供／王文吉台中傳真）

氣溫溜滑梯，讓各地落羽松逐漸轉色，麗寶樂園渡假區落羽松秘境預告12月1日正式開放，摩天輪搭配綿延1.6公里的落羽松草原美景，引人入勝，系列套票也將在近期推出。今年還將舉辦「金狗盃」狗狗聖誕趣味競賽，包括聖誕雪橇活動、創意變裝等，讓毛小孩一起同樂。

麗寶樂園渡假區東側、Outlet Mall後方的落羽松秘境，因氣溫轉冷、水量穩定，樹況頗佳，預計12月中旬迎來轉紅的最美時刻。遊客除可步入綿延1.6公里的落羽松林，感受充滿詩意的美景，還能搭乘摩天輪，從高空俯瞰落松林全貌、遠眺台灣海峽、雪山山脈及火炎山。

麗寶落羽松秘境今年更首度開放遊客可以入內野餐，坐在滿是橘紅羽葉的草地上，搭配微涼的空氣，讓人彷彿置身歐洲森林享受餐點。

落羽松秘境預計12月1日開放至明年1月9日，「落羽松套票」每人只要350元，含落羽松門票，加贈天空之夢摩天輪搭乘券。「落羽松四人野餐套票」2200元，含落羽松、天空之夢摩天輪門票、四人份餐點，加贈造型野餐墊。