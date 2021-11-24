美國10月零售銷售月增1.7％、創七個月最大增幅，科技業財報亮麗，史坦普500、那斯達克及費城半導體指數再創歷史新高，統計過去一周ETF資金流向顯示，整體股票型ETF淨流入182億美元，主要流入美國股市105億美元，全球、大陸、新興市場、歐洲及亞太股市分別也有33.6億、17.8億、8.6億、6億及2.3億美元淨流入，但日本、拉美及東歐分別淨流出16億、0.6億及0.3億美元。

富蘭克林證券投顧分析，感恩節假期將至，根據美國全國零售聯盟預估，今年11、12月美國假期銷售將較2020年同期成長8.5～10.5％至8434～8590億美元、創歷史新高。根據Bespoke投資團隊統計，1945年以來史坦普500指數感恩節該周平均上漲0.60％，過去20年平均漲幅0.87％。儘管全球股市漲高後震盪難免，值此年底至隔年元月行情的傳統旺季，建議無須預設高點，以免太早離場而錯失漲勢。

建議穩健型透過產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會，看好三大族群包括側重數位轉型題材的科技產業，定價能力高且較不受供應鏈短缺影響，屬於實體資產且具備政策受惠和通膨轉嫁能力的基礎建設產業，及精選科技醫療及消費題材的亞洲中小型股基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管半導體供應鏈面臨考驗，預計這種情況至少會持續至今年年底，短期晶片價格可能上漲，但預計隨供需在2022年達到平衡，價格將恢復正常化。目前正處於消費者體驗科技主導的新零售模式，與企業數位化轉型的開端，可預見在未來幾年，科技產業將有大量潛在的投資機會。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，未來幾十年全球需要投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長。看好再生能源、公用事業，及開始轉型或促進轉型的能源或運輸基礎建設公司，將可優先受惠。