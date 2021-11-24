統計近一周固定收益型ETF獲淨流入60億美元，且所有主要區域皆獲資金進駐，顯示當前機會與風險並存，固定收益需求仍在，其中以流入美國固定收益型ETF的42億美元為主，全球、歐洲及新興市場與新興市場當地貨幣固定收益型ETF分別獲淨流入9億、3.4億、1.6億及0.07億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級及高收益債ETF分別獲淨流入50億及3.6億美元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管新冠變種病毒風險猶存，但疫情已不再是主要擔憂，預期全球經濟強健的基本面將可渡過供應鏈短缺及中國房地產市場等挑戰，而隨著經濟重啟，勞工逐漸重返工作崗位、旅行意願大幅提升，有助刺激經濟成長但也同時推升通膨。

疫情期間的緊急應變措施，與超級寬鬆貨幣政策，將隨著經濟回復正常化而收回，但即便政策在未來幾個月將逐步調整轉向，預期全球政策仍將支持經濟復甦，資金條件依舊寬鬆、流動性充足。整體而言，偏鴿政策將持續，支持對經濟前景的樂觀看法。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，相較於廣泛的新興市場債市，波灣債市投資機會勝出有三個原因，一是屬於高品質債市，當全球仍有很多不確定因素存在時，高品質債更能展現其投資吸引力。

其次波灣政府提出正統和友善市場的政策架構，六國均有欲改善經濟結構的願景計畫正在執行，帶動產業多元發展和融資需求，乃顯著的利基。第三有超額報酬機會可尋，隨著越來越多企業參與債券發行，提供長期深耕該地的研究團隊挖掘超額報酬的機會。