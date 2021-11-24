女星張庭與陶虹2人是演藝圈有名的好閨密，張庭曾豪言要送陶虹一整層樓做辦公室，陶虹還成為張庭開設的「陶不庭文化傳媒」公司股東；不過大陸《天眼查》卻發現，這間公司今年7月悄悄改名為「淘不庭文化傳媒」，陶虹更在近日退出股東席位，事件23日在網路上發酵，甚至上了微博熱搜，外界紛紛猜測兩人姊妹情誼生變：當天張庭有直播工作，但看起來心情挺好，則似乎不受此事件影響。

台下工作人員提到此事上了熱搜，張庭表示：「我和陶虹是幾十年的情感，她還沒有嫁給徐崢哥哥前，我們就認識了，是好閨密也是事業的好夥伴。最陶然和陶虹還不是同一個嘛！為這樣的事情上熱搜我也是醉了！」

陶虹改以「北京最陶然服裝服飾」入股「淘不庭文化傳媒」。（摘自微博）

張庭澄清閨蜜陶虹退出公司股東事件。（達爾威公司提供）

其實她們只是換一種方式合作，據查，陶虹改以「北京最陶然服裝服飾有限公司」入股，而陶虹是「最陶然」實際控股人，張庭表示，「很明顯，最陶然一看就是陶虹的！」沒想到這一正常的公司內部調整被過度解讀，兩人也是相當無奈！

根據《天眼查》微博顯示，上海淘不庭文化傳媒有限公司近日發生多項工商變更，除了經營範圍新增電視劇發行，陶虹退出該公司股東最引起關注與震驚。上海陶不庭文化傳媒有限公司成立於2020年7月，註冊資本5000萬人民幣（約新台幣2.1億元），張淑琴、林吉榮（張庭夫婦）為該公司高級管理人員。今年7月，該公司名稱由「陶不庭文化傳媒」變更為「淘不庭文化傳媒」。

當初張庭與林瑞陽創業初期不順利，陶虹與老公徐崢幫助張庭夫婦非常多，因此也投資「淘不庭文化傳媒」成為股東之一。2人閨密情誼最著名的例子，就是張庭斥資73億元台幣買下上海黃浦江邊一棟大樓時，曾說其中一層樓要送給陶虹當辦公室，當時被讚：「根本神仙友情啊！」