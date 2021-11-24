網路社群又見傳播殘忍剁掉貓咪的影片，影片中的黃衣外套光頭男子不只拿生魚片刀剁掉貓尾巴，小貓掙扎哀鳴4分鐘，男子還按著另隻貓咪強迫觀看，引爆全網怒火，貼影片者被質疑就是虐貓人，郭男23日晚上9點多到鹿港分局報案，警方排除他並非影片中人，但傳播應片涉及違反動物保護法已函送，並報請彰化地檢署持續追查虐貓人。

這個殘忍的虐貓影片先貼在「貓咪也瘋狂俱樂部」臉書社群，不久就被傳貼到「爆料公社公開版」，網友看得痛心又嘩然，喊話一定要找出兇手、「太變態了」、「應該下十八層地獄」、「社會怎麼了？」，並瘋傳變態虐貓者是住台中光頭男，網友心疼受虐動物的處境，開始肉搜，還向愛貓的蔡英文呼喊，「一定要還被虐待的生命一個公道。」

網友掀起眾怒後，貼該郭姓男子也被質疑就是「主角」，郭姓男子到鹿港警分局報案，鹿港警分局表示，受理報案後，立即成立專案小組調查。報案人否認自己為影片中之男子，表示是自己也看不下去，為了協助肉搜，才貼上影片。

警方初步調查，片中場景亦非其家中環境，警方將持續向上追查影片來源。但對於報案人及轉傳者PO文散布、播送虐貓影像行為，顯已觸犯動物保護法第27條之1，將處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

鹿港分局表示，全案已經報請彰化地檢署指揮偵辦，對於虐貓嫌疑人，除會請縣府動物防疫所動保科實施稽查，並將以觸犯動物保物法第6條虐待或傷害動物，移請地檢署偵辦，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

警方呼籲，民眾切勿有任何騷擾、虐待或傷害動物之行為，相關內容更不可散布、播送或販賣，否則將觸犯刑事法律，不可不慎，對於相關個案本分局絕不寬貸，將依法嚴辦、追查到底。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。