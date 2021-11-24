中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在《人民日報》撰文指出，實現高品質發展是中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、實現第二個百年奮鬥目標的根本路徑。高品質發展就是體現新發展理念的發展，必須堅持創新、協調、綠色、開放、共用發展相統一。

文中對高品質發展的內涵主要包括六個層面：

第一，高品質發展是以人民為中心的發展。文中提到，必須堅持透過推動高品質發展、透過共同艱苦奮鬥促進共同富裕，必須最為廣泛有效調動全社會積極性能動性，提升全社會人力資本品質和專業技能，擴大中等收入群體，不搞平均主義，不搞殺富濟貧、殺富致貧，避免掉入福利主義陷阱，透過14億多人共同努力，一起邁入現代化。

第二，高品質發展是宏觀經濟穩定性增強的發展。文中提到，高品質發展要更加注重從供給側發力，通過優化經濟結構提升經濟穩定性。從高速增長轉向高品質發展是風險易發高發的時期，要堅持底線思維，防範化解各種重大風險特別是系統性風險。

第三，富有競爭力的企業是高品質發展的微觀基礎。文中提到，當前，中國大企業存在大而不強的問題，雖然近兩年位列世界500強的企業數量連續居於全球首位，但主要依賴規模，創新引領力、國際競爭力與世界一流水準還存在差距。數量龐大的小企業活力強，但存在市場競爭力弱、升級能力不足的現象。國有企業要不斷深化改革，高效公平地參與市場競爭。大量民營企業要向「專精特新」方向發展。

第四，高品質發展是創新驅動的發展。文中提到，必須充分認識到，由於世情國情發生深刻變化，科技創新對中國來說不僅是發展問題，更是生存問題。成功跨越中等收入陷阱，關鍵在於能否實現由要素投入驅動向技術創新驅動的跨越。要強化國家戰略科技力量，加強基礎研究，加快攻克重要領域「卡脖子」技術，掌握更多「撒手鐧」式技術。基礎研究能力是國家創新活力的源泉，必須大力加強。

第五，高品質發展要堅持市場化法治化國際化。高品質發展需要強化市場機制，形成良性競爭，降低制度性交易成本，建立統一開放、競爭有序的高標準市場體系。社會主義市場經濟本質上是法治經濟，必須以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為基本導向，完善社會主義市場經濟法律制度，為市場主體活動提供公正、穩定、可預期的法治環境。

第六，高品質發展是生態優先綠色發展。提到綠色是高品質發展的底色，實現高品質發展，要在碳達峰碳中和框架下，逐步和有序實現生產生活方式全面綠色低碳轉型，這是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。