鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技積極布局車用領域，投資1000萬美元（約合新台幣2.78億元）給以色列車聯網晶片設計商Autotalks，雙方並策略合作，強化布局車用及微移動車聯網。

以色列科技網站CTech當地時間23日下午報導，鴻騰投資1000萬美元給以色列車聯網（V2X）晶片組IC設計商Autotalks。鴻騰今天發布英文新聞稿證實此項投資。

鴻騰指出，與Autotalks也達成策略合作協議，透過Autotalks車聯網技術和安全微移動平台設計，雙方攜手加速車聯網在車用及微移動（micro-mobility）交通工具領域的滲透率，預估雙方在微移動領域布局從今年開始，在車用領域布局從明年開始。

鴻騰董事長特助范炘表示，過去多年以來鴻騰積極布局車用領域，鎖定電動車、連接、行動、安全等關鍵技術，鴻騰認為Autotalks是全球值得信賴的車聯網解決方案供應商，這也是雙方策略合作的原因。

根據官網資料，Autotalks於2008年在以色列創立，在北美、法國、德國、中國、日本和韓國等地設有據點，公司主攻傳統車用和自動駕駛車的車聯網通訊晶片設計以及微移動平台解決方案。

微移動新商機可期，主要是透過單車、滑板車、獨輪、電動機車等交通工具，整合行動網路（Cellular Network）與導航衛星定位功能（GNSS, Global Navigation Satellite System）以及感測元件應用，在智慧城市內最後一哩路或最初一哩路，滿足使用者共享騎乘的需求。

鴻騰積極布局電動車領域，鴻騰鎖定功率與電源管理、連接器以及智慧移動感測等3大項目，今年下半年持續受惠電動車大廠特斯拉（Tesla）在交流充電設備的充電線纜控制保護裝置拉貨，下半年也可望取得包括電動自行車、FAKRA車用連接器和無線充電器等新訂單，產品也將陸續推出。

法人指出，鴻騰在電動車領域主要客戶包括博世（Bosch）、特斯拉、賓士（Mercedes-Benz）等。