33歲大陸女星景甜長相甜美、身材纖細，從出道就星途順遂，和多名大咖演員合作，但始終沒有特別讓人記住的記憶點，擁有強硬後台的謠言甚囂塵上，直到她今年主演網路劇《司藤》，精湛演技才終於讓大家驚豔，討論度再度衝高，還有網友翻出了她小時候的照片，證明景甜是母胎美人。

景甜剛出道就接演多部大製作的電影，同時也和許多知名演員合作，然而她的演技卻被外界批評不自然，她始終不氣餒，演出了《澳門風雲》、《大唐榮耀》、《班淑傳奇》等作品，甚至還進軍好萊塢參與《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》等好萊塢大片，作品產量相當高。

今年景甜罕見接演網路劇《司藤》，以實力證明自己，一雪前恥，她在戲中端莊優雅的扮相獲得外界一致好評，還被封為「人間富貴花」、「行走衣櫃」，也有人笑虧：「景甜造型美的過火，美到可以讓觀眾忽略演技！」景甜的美貌再度受到網友討論，還有網友挖出她幼時的照片，證明她是從小美到大。

景甜的童年照模樣可愛。（圖／翻攝自微博）

從曝光的照片中可以看到，景甜綁著高高的雙馬尾，穿著格子連身裙，小小年紀就懂得擺出專業拍照姿勢，她對鏡頭甜笑，露出可愛的兔寶寶門牙，一雙大眼和挺鼻讓她的五官看起來十分立體精緻，看起來俏皮可愛，能看出她從小就是美人胚子。