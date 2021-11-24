台積電及高雄重大建設陸續齊發，炒熱高雄房市，但高市議員黃捷都大嘆「連我自己都買不起房子」。高雄市長陳其邁今（24）宣布，高雄市會推動囤房稅，「房屋是用來居住，不是用來囤積炒作」，最快這個會期或今年底，訂定相關條例送到議會審議。

財政部也邀集6都、新竹縣市8個地方稅稽徵機關，討論未來可適度採用房屋稅差別稅率（囤房稅）可行性。日前高市議員林于凱等議員質詢時也呼籲，能夠跟進台北市、台南市制定囤房稅，據統計高雄持有10戶以上非自住房屋者共318人，而持有1房或10房，房屋稅率同樣1.5％。

對此，陳其邁今宣布，高雄市會推動囤房稅，在房屋稅條例範圍內，地方政府有調整空間，而立法程序須經過市政會議跟議會，以自治條例方式做處理，最快這個會期或今年底送交議會審議。

陳其邁強調，秉持3項原則，包括居住正義、不要影響自住房屋、不要造成房東把稅率或負擔轉嫁給房客，讓每個人住屋有合理房價至關重要。

陳其邁指出，目前高雄市房屋大約是106萬戶，屬於非自用住宅部分約8.4萬戶，為了落實居住正義，除未來會推動囤房稅外，市府也將推動1萬500戶社會住宅。另也會加強紅單炒作，同時持續加強包租代管及租金補貼等措施。

「簡單講，房子屬於消費財，不是用來炒作投資」他強調，最重要是讓年輕人，居住能獲得保障，不僅是租屋降低，也要有合理房價，如此才能讓每個人享有居住基本權利。至於具體細節方面，陳其邁說，會採取差別稅率，稅率會有完整配套。