新北市警局今舉行我國陸上最大宗海洛因毒品案記者會。（王揚傑攝）

新北市警局今（24日）大張旗鼓舉行破獲我國陸上最大宗海洛因毒品案記者會，邀請行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、新北市長侯友宜、法務部次長、高檢署檢察長、新北檢檢察長、警政署長、新北警局長等出席，場面風光盛大，原本外界期盼可以徹底破除台灣成為「毒品轉運中心」惡名，沒想到卻是雷聲大雨點小，主嫌潛逃大陸結案，押了幾人就匆匆結案，毒品怎麼進來，如何轉出依舊成謎，還找來各界長官共襄盛舉，堪稱是官場文化最佳寫照。

此案在10日21查獲時，新北市的記者幾乎都已陸續得到消息，本以為會馬上盛大舉行記者會，向警方詢問，卻得到「本案由檢察官指揮，還要追上游，故暫時不能發布新聞。」的回應。跑過社會新聞的記者都知道，小偷偷完東西都知道要跑，如此大宗的毒品案被查獲，主嫌會不知道要跑？追上游和發不發布新聞根本無關！今天答案終於揭曉，原來是馬屁文化作祟，要等到長官們有空，才能宣布破案，而主嫌也早已潛逃大陸。

台灣成為是毒品轉運站，這是一個嚴肅的事情，對台灣更是一大羞辱，這次記者會固然破獲了20億元毒品，檢、警確實有功，但搞不好還有200億，甚至2000億元毒品透過不同方式轉運進出，與其敲鑼打鼓開記者會，不如好好思考如何徹底根除毒品集團。

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