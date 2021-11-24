【LIVE直播】公投說明會「公投綁大選」第三輪交鋒 鍾沛君對上莊瑞雄 ｜2021.11.24

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（24）舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，其中第一場為上午10點30分登場的「公投綁大選」，由民進黨立委莊瑞雄擔任反方代表。莊痛批國民黨只有選舉時才會要公投、只會跟隨黨意無視現實，更質疑正方代表國民黨台北市議員鍾沛君，忍心把核廢料放在黨內同為台北市議員的徐巧芯家中嗎？

莊瑞雄表示，瑞士是全世界最愛公投的國家，卻沒有一次大選與公投一同舉辦，國民黨總是很愛借鏡國際，卻總是刻意忽略歐洲諸國公投與大選分開的事實；歐洲15個國家116次公投，只有一次不小心與大選綁在一起。也許國民黨真的跟對岸走太近，才會不知歐盟的狀況、忘記美國有幾個州。

莊瑞雄指出，公投辦不好執政者本該受譴責，但難道已經亂過一次，還要讓它再亂一次嗎？2018年國民黨選得很好也很開心，但想想當年投票時，有多少人投票時還帶著小抄，像是在對什麼一樣，眼睛不斷緊盯那小小的字。

莊瑞雄隨後改批，鍾沛君跟隨黨意支持核四重啟時，有沒有想過黨內同志新北市市長侯友宜的感受？又忍心把核廢料放在議會同事徐巧芯的家裡嗎？鍾自己身為2018年的候選人之一，真的贊同當天的選舉亂象嗎？由此可見國民黨的雙標，只有要選舉時才會想起公投，讓人不知這些藍營政治人物，現在講的話到底是真話還是假話。

莊瑞雄強調，民進黨之所以反對公投反大選，就是為了讓公投結果能夠更理性的探討與展現，而非因一時激情而影響全國人民一生的未來。