連鎖餐飲集團乾杯(1269)積極搶進疫後市場布局，2021年下半年展店步調加速，隨著旗下日式和牛鍋物品牌「黑毛屋」新竹巨城店今（24）日開幕，今年以來兩岸迄今已新展11家店，預計年底前兩岸將再各開出2家店，全年新展店數將達15家。

興櫃交易的乾杯10日股價上攻167.5元、創2018年6月中以來近3年5個月高點，隨後雖漲多拉回，仍持穩150元以上高檔。今日以150元持平開出後持穩盤上，最高上漲3.45元、漲幅2.23%，至153.5元。

乾杯集團上半年兩岸新展3家店，台灣在2月開出「麻辣45」台南府城店後，受疫情三級警戒影響而暫緩。中國大陸則維持穩健展店步調，分別於5月、6月分別開出「乾杯」深圳寶安壹方城店、「老乾杯」深圳華僑城店。

隨著台灣疫情漸獲控制趨穩，乾杯下半年重啟展店計畫，原定上半年開出的「老乾杯」南西店於8月底開幕，中國大陸則在7月開出「老乾杯」上海國金店，9月開出「老乾杯」深圳龍華壹方城店及「乾杯」上海太陽宮店、10月開出「乾杯」深圳龍華壹方城店。

受惠疫情趨緩、防疫規範鬆綁，以及展店、節慶連假及振興五倍券上路效益，乾杯2021年10月自結合併營收達3.02億元，月增5.29％、年增達10.26％，站上今年高點、改寫同期新高。累計前10月合併營收24.19億元、年增7.12％，改寫同期次高。

乾杯第四季展店進一步加速，台灣續10日開出「老乾杯」及「黑毛屋本家」SOGO復興店後，今日再開出「黑毛屋」新竹巨城店，為該品牌首度進軍新竹，將集團總店數推升至51家，包括台灣33家、中國大陸18家，今年以來已分別新展5家、6家。

乾杯指出，據統計新竹縣市平均家庭所得高居全台第2、3名，看準新竹居民高收入且消費集中，集團選擇插旗集客熱點的Big City遠東巨城購物中心。適逢冬季暖食需求攀升，配合百貨周年慶人潮助攻，有望為集團營收挹注亮眼佳績。

乾杯董事長平出莊司表示，Big City遠東巨城購物中心以高消費力的年輕家庭客為首要客群，而黑毛屋的平實價位、以及100％純天然鍋物的堅持，正能滿足家庭客群健康的日常飲食訴求。

展望後市，乾杯展店步調不停歇，預計年底前台灣將再開出「乾杯」桃園華泰名品城店及「黑毛屋」信義ATT店，中國大陸再開出「乾杯」廣州天宜店及「老乾杯」前海萬象城店，持續為營運增添成長動能，目標全年新展達15家店、使集團總店數上看55間。