新冠疫情下，遠距工作成為部分民眾的工作常態，亦促使外包產業快速發展，數字(5287)旗下外包發案平台「Tasker出任務」自今年5月本土疫情爆發以來，會員數便呈現逐月增加趨勢，6月達成110萬新紀錄；而在新會員註冊數方面，往年第四季因接近年底，大家等領年終，較不易有工作上的異動，因此多呈現停滯狀態，但今年10月新會員數反而相較去年同期成長近30％，推測多數勞工普遍不看好今年年終發放金額，改以接案方式提前為自己爭取「圍爐加菜金」。

根據站內數據統計，整體發案量也較去年增加4成多，其中又以空間設計增加60％最多，另外，程式開發及影像製作也都有57％的高成長幅度。

「Tasker出任務」針對站上會員今天也發布2021年斜槓大調查，調查數據顯示，約6成會員目前正在進行(或曾有過)接案工作，其中40歲以上占比最高達到40％。Tasker出任務推測，這群40歲以上的斜槓中年可能多有家庭加上近年物價上漲，但薪資卻因疫情而無調漲跡象，因此透過兼職或接案方式來減緩經濟壓力；又或為豐富未來退休後生活，而開始培養人生下半場的「第二專長」。

進一步調查斜槓人才的專長分布，前三名分別為企業外包需求高的「平面設計(22.7％)」、進入門檻低的「資料Key In/打字(18.2％)」，以及擁有第二外語或優化文字能力的「翻譯寫作(17.7％)」；此外，調查報告亦顯示，斜槓族們平均每月花費40小時以上接案、賺取金額約17000元；而選擇利用正職工作時間以外進行接案，多數原因為不滿意正職薪資收入、開發第二專長及累積未來工作轉職的經驗。