警方指出，張嫌從事水電工，卻「學非所用」，當場查獲改槍工具。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

熱衷玩生存遊戲的37歲張姓男子，在台中市南區租屋並作為改造槍枝的個人工作室，警方獲報追查，張涉嫌改造及販賣槍械，長短槍3把約賣20萬元，當場起獲改造手槍1枝、改造手槍（半成品）2枝、子彈11顆、二級毒品安非他命4小包（含袋重共計8.04公克）、K他命1小包（含袋重1.02公克）及改造槍械工具1批等證物。訊後依槍砲、毒品等罪送辦。

刑大偵四隊長陳聖偉指出，張嫌從事水電工，因疫情期間工作量銳減，加上喜愛玩槍，將租屋處所打造成改造槍枝的工作室，遂利用自身所學進行槍械不法改造來牟利，當警方進入屋內搜索時，琳瑯滿目的工具令人瞠目結舌，全案經調查後以違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌辦理移送。

台中市警察局11月11日起執行「除暴安民專案」，動員警力對各類犯罪溯源追查、刨根究底。警方呼籲，國內非法改造槍枝之犯罪問題，對社會治安影響甚大，而市警局至始至終致力於徹底消除危害治安與民眾生命安全之犯罪工具；民眾切勿以身試法，如有相關不法情資，請勇敢撥110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪、淨化社會治安。

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