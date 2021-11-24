大亞電線電纜越南同奈廠因當地疫情再起而被迫降載生產，目前產量逐漸拉升，大亞預期12月可望全面恢復正常生產，前十月合併營收勝過去年度，攀史上新高，第四季電力線纜銷售與第三季相當，漆包線則比第三季略少。

大亞轉投資大亞綠能收購大同旗下志光能源興建全台最大漁電共生電廠，第一階段建置容量85MW，預計2022年底併聯發電，第二階段建置容量35MW，預計2023年併聯發電，將增加大亞未來收益來源。外資23日轉賣為買，今(24)日下跌0.10元而以24.90元開出，開盤不到1小時，出現承接買盤，股價呈現上漲走勢。

大亞在南越同奈省、北越海陽兩地設廠，越南占大亞合併營收約二成。其中海陽廠生產電力線纜，每月產量150～200噸；同奈廠生產電力線纜及漆包線、月產量600噸。越南7月中旬疫情再起，大亞同奈廠申請三就地政策，雖獲准降載生產，仍影響生產及出貨，致使第三季合併營收68.86億元、本業獲利2.81億元、本期淨利0.65億元，淨利歸屬母公司943.3萬元，EPS從去年同期0.28元降至0.01元。

大亞前三季合併營收攀升至200.69億元、本業獲利11.25億元、本期淨利9.71億元、淨利歸屬母公司8.05億元、EPS由去年同期1.03元增加至1.32元。國際銅價10月中旬再度飆漲，大亞將原材料上漲，反映在漆包線及電力線纜售價上，10月合併營收22.76億元，年增46.64％；前十月合併營收223.46億元，年成長55.18％，雙雙改寫同期新高，其中前十月合併營收超過去年度183.06億元，締造史上新高。

大亞主管表示，大亞越南廠目前產量大約疫情前八成，希望12月產量可完全恢復。第四季電力線纜銷售比第三季差不多，漆包線銷售則比第三季略低。