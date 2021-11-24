搶攻歲末節慶餐飲商機，六福旅遊集團旗下各事業體同步推出應景商品，六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧推出精緻聖誕餐點，有「浪漫聖誕雙人饗宴」包含細嫩多汁的「爐烤安格斯黑牛肋眼牛排(6oz)」及香氣濃郁的「鴨肝菌菇龍蝦手工麵」雙主餐外，還有內含5種不同火腿或臘腸的綜合冷肉盤、主廚湯品、自製麵包、精選沙拉及熱前菜，原價3880元+10%，聖誕佳節12月24日及25日享用，可以85折優惠價大啖雙人饗宴。另外，加價每人799元+10%可於90分鐘內，暢飲高達10款酒類，內含5款調酒、2款紅白酒、1款氣泡酒、2款精選啤酒，提前訂位再送鹹酥蝦一份，讓聖誕氣氛再添微醺。

針對家開轟趴的朋友，大廳酒吧也推出了多人饗宴外帶組合「爐烤火雞禮籃」，嚴選6公斤以上的美國進口火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，另附贈美式燒烤BBQ豬肋排、和牛肉醬千層麵及栗子南瓜派等餐點，每組6人份只要3999元，消費滿5000元再送價值1680元的紅酒1瓶，感受內用氛圍可提前致電大廳酒吧預訂，1組火雞禮籃可折抵6人低消，還可再享每人加價499元暢飲紅酒、柳橙汁等軟性飲品。

今年六福Elite Bakery以雪白聖誕為題，限時推出多款聖誕甜點及節慶麵包。其中「雪降莓果達克瓦滋聖誕樹」售價899元，以甜菜根天然染色而成的粉紅色達克瓦茲，搭配草莓棉花糖與雪白色的柳橙奶油霜，點綴白巧克力的雪花片，堆疊出如同聖誕樹般的華麗外觀，12月11日前訂購再享早鳥優惠85折。另外還有顛覆想像的療癒系甜點「雪雕杯緣子」1個79元，小巧玲瓏又精緻的餅乾杯緣子，有雪雕屋和雪雕樹兩款療癒設計，可以掛在耶誕樹許願，也能掛在杯緣，超卡哇依的萌樣讓人愛不釋手，即日起至12月31日止，凡訂購雪雕屋杯緣子1個，就加贈美式咖啡1杯(限量100組)。此外，還有異國聖誕傳統麵包、聖誕餅乾、馬卡龍組等系列商品，甜蜜價100元起，外型吸睛又好拍。

六福一禮莊園今年推出「屬於你的聖誕花園」、「雪松聖誕樹」、「點亮聖誕夜雪松迷你樹」」等3款造型花禮，售價780元起，其中「雪松聖誕樹」以銀白色永生花及金色松果交織出經典金銀配色，襯托出高貴氣息及幸福感受，聖誕節吃飽喝足之餘，也別忘記挑選應景布置花禮增添節慶氛圍。

耶誕老公公再度搭上北極特快車，準備參加六福村飄雪「童話耶誕」派對；園區特別推出限量耶誕禮物包，選購即可獲得「耶誕老公公見面會」入場券(逢周一停演)，還能從耶誕老公公手中收到耶誕禮物，並有合照機會。還有耶誕檔期假日限定的冬季耶誕饗宴必點「威靈頓特餐」，一嚐英國經典名菜的美味，大啖排餐同時觀賞媲美百老匯等級華麗舞台劇，同時滿足味覺、視覺雙重享受。

關西六福莊也因應聖誕節推出了「童話耶誕」住房專案，2021年11月26日至2022年1月1日每周五、六入住20坪大的奢華黃金套房，雙人兩天一夜只要15000元＋10%，再贈澳洲馬克威廉紅酒1瓶、六福村兩日入園手環 2張，以及六福村威靈頓牛排套餐2客，除了吃大餐還可以欣賞六福村牛排館的華麗舞台劇，再與六福村正宗北極聖誕老人合照拍立得留念，為今年的聖誕節留下一個童話般溫馨回憶。此外也於2021年12月1日起至2022年1月1日止，推出親子住房專案「與動物過耶誕」，入住即享全新推出的耶誕家庭分享餐1份，內含披薩、義大利麵、烤全雞等餐點，1份可供4~6人享用，再送六福村2日入園手環3張，以及耶誕神秘小禮3個。3人入住剛果藍天客房，兩天一夜只要11000元+10%。