台北1名男子2018年在臉書「交換伴侶」社團邀約1名男網友對自己女友小芳（化名）逞慾，當時他在訊息中說可以內射，事後僅收500元清潔費，同年3月先用藥物迷昏女友後，再讓對方上床與女友發生關係；沒想到女友期間醒來，原以為對方是男友，但摸到頭部時發現有頭髮，才驚覺是陌生男子氣得控告；法院判2男需賠償30萬。

判決書指出，男子在2018年加入臉書某「交換伴侶」社團後，就邀約某男網友到家中與自己女友小芳發生關係，還問對方「你想內射嗎？」他向對方說會先在床上挑逗女友，接著會稱下床拿東西，在讓對方悄悄上床發生關係；小芳當時睡著，睡夢中發現有人撫摸她，原以為是男友，不料期間卻發現對方有頭髮，才發現遭陌生男企圖性侵。

小芳事後掙脫男子，仍被男子射精在大腿與床單上，事後提告，該男子才承認是收到小芳男友的邀請，小芳男友也坦承事先在飲料內摻入FM2，並只向對方收取「500元清潔費」，說願意賠償小芳所有損失，但小芳堅持不願原諒，崩潰說2男每天讓她活在恐懼中。

小芳向法官說希望能加重刑責，法院去年依強制性交未遂罪判男友與侵犯的男子各5年、1年10月徒刑定讞；台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會2019年決議補償小芳30萬元，北檢依此提告要求李、倪連帶賠償30萬元，台北地院日前如數判准。可上訴。