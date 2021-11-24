老婆和媽媽都煮了晚餐，人夫一舉動慘收離婚簡訊。（圖／翻攝自爆怨公社）

婆媳問題自古難解，一名網友代友詢問，媽媽與老婆都煮了晚餐，他先在樓下吃了媽媽的飯，隨後就收到老婆的簡訊怒喊要離婚，到底哪裡做錯了？網友看完直呼，原PO的朋友活該被罵，就已經跟你說要煮飯了，還不跟媽媽說不用煮，讓老婆白忙一場，不是欠罵嗎？還有過來人建議說，這種狀況若協調不來，就兩邊都靜靜地吃就好。

一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文代詢問，朋友的媽媽與老婆都煮了晚餐，他下班回家先在一樓吃媽媽煮的飯，後來準備上二樓吃老婆煮的晚餐時，卻突然收到老婆的簡訊，內容提到「昨天就跟你說要煮了，你也跟我說好，現在要這樣。唉！真的想離婚了，跟你一點都不快樂，算了啦！你別上來了」。

該網友透露，朋友看到訊息後直接傻眼，完全不明白自己到底做錯什麼事情了？是老婆沒事故意要找他吵架嗎？原PO也補充說明，朋友婚後與爸媽分開住，但還是在同棟樓裡面，爸媽住在一樓，他們住二樓。

貼文吸引4千多人朝聖，不少網友認為都是原PO朋友的問題，因為老婆就跟你說要煮了，那你沒記在心上，不去跟媽媽講說不用煮你的份，真的是活該被罵，而且老婆會這樣生氣感覺這種情況不是第一次發生了。「如果你昨天已經答應，那就真的是你的錯了，讓老婆白忙一場還好意思說她沒事找事吵」、「光是那一句『媽媽也有煮』就可以直接判出局了」、「你就白爛啊！都講好有煮飯了還去別人家吃」。

許多網友也說，如果忘記協調媽媽不用煮晚餐，其實就兩邊都去吃就好，靜靜地不用多說話，吃不完的部分明天工作帶便當就可以了，有事沒事扯到媽媽，不是故意惹老婆生氣嗎？還是原PO的朋友是媽寶？