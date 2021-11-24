警方在陳男的車上起出1001包毒果汁包。（圖／李文正翻攝）

毒蟲準備千包果汁歡度生日趴 前一天仆街遭警逮

高雄市鳳山區陳姓男子，本月14日打算在生日派對上「大宴賓客」，供應免費的毒品「果汁包」，歡度26歲生日，同時向女友求婚，但因數量不足1314包，遂利用網路社群販賣變現，北市大同警分局13日南下，在一處大型賣場的停車場逮捕陳男，起出1001包含有3級毒品卡西酮的毒果汁，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

陳男為了讓參加生日派對的「毒友」有賓至如歸的感覺，打算免費供應大量的「果汁包」，並向女友求婚，打算取諧音「一生一世」，湊滿1314包，但因數量不夠，陳前一天在網路變賣換現金，而遭警方鎖定，約在大型賣場交易，遭警方誘捕。

陳一發現警方，不甘生日在警局內度過，拔腿狂奔，離開電扶梯時還摔了一跤，員警立即上前壓制，並轎車內發現用黑色垃圾袋，裝滿了金箔外包裝的果汁包，經檢測含有第3級毒品卡西酮，訊後依違反毒品危害防制條例送辦，員警說，生日派對變成1373「一生淒慘」。

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