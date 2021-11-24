僑委會委員長童振源近日與世界台商會長視訊會議，談到台商憂心禁萊豬進口將阻礙台灣參與CPTPP，遭國民黨質疑濫用行政資源，國民黨海外中常委童惠珍今天表示，童振源完全不了解僑務也不適任僑委會委員長一職，呼籲童振源面對其所犯下的重大過失，立即請辭下台。

童惠珍指出，僑委會委員長歷年來所扮演的角色，均是積極促進海外僑胞與台灣的交流，以及爭取世界各地對台灣的支持，但是從來不會將台灣的內部政治對立延續到海外，並影響海外僑社的和諧。

童惠珍說，一直以來，海外僑胞都是各自尊重彼此支持的國內藍綠政黨，因為支持不同的政黨只是代表支持不同的政治理念，但殊途同歸，海外僑胞就是全心支持中華民國、珍愛維護故鄉台灣，大家都有著關心台灣但不過度干預的默契。

童惠珍痛批，但是此次童振源將僑務政治化，利用世界台商會引發僑社紛擾，破壞商會團結，足以證明其為保官位，已淪與政治打手，為繼續維持僑委會的功能及僑社和諧，還請大家共同發聲，讓童振源引咎辭職，還各地僑社一份平靜、給各位僑胞一個公道。