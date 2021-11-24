陸懲處遠東集團造成寒蟬效應？ 國台辦：大是大非問題 沒有模糊空間

對於大陸懲處台灣遠東集團的違規投資行為，外界普遍解讀，這是大陸向台獨金主開鍘。有台商擔憂，在大陸的投資經營風險日漸增加，恐導致降低台商在大陸的投資意願。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸會以事實為依據，實施精準打擊，希望廣大台胞台企明辨大是大非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力畫清界限，其中沒有模糊空間。

台灣有輿論認為，大陸依法懲處台灣遠東集團，不只直接打擊民進黨，也間接打到國民黨。對於大陸如何認定「台獨頑固分子」和「台獨金主」？有無明確的標準？許多台商表示關切，擔心被誤傷。

朱鳳蓮強調，大陸絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持「台獨」，破壞兩岸關係，這個態度是明確的、一貫的。對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主進行打擊，「會以事實為依據，以法律為準繩，依法予以精準打擊。」

由於台灣500大企業近八成在大陸都有業務，選舉時，同時都會向藍綠陣營捐獻政治獻金，差別只在於比例高低。大陸依法查處台灣遠東集團，已逐漸在台商圈中掀起寒蟬效應。

朱鳳蓮表示，大陸絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。這一態度是明確的、一貫的。在大陸有投資的台灣企業對此心知肚明，相信這些企業的負責人對該不該捐助「台獨」頑固分子是有清醒認識的。

此外，台灣有輿論認為，制裁名單雖有警惕效果，但也可能是「雙刃劍」，擔心未來兩岸是不是朝向「選邊站」的模式，沒有緩和空間？

朱鳳蓮表示，是否堅持一個中國原則和「九二共識」，反對還是支持「台獨」分裂，都是兩岸關係大是大非的問題，攸關台海地區和平穩定和每位台灣民眾的安全和福祉，本來就沒有任何模糊的空間。我們真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。

還有台灣評論認為，大陸是藉著查處「綠色金主」操控台灣選舉。如此打壓台商，會引起反感，甚至有人呼籲台灣人要團結抵抗。對此，朱鳳蓮強調，大陸從不介入台灣地區選舉。依法打擊「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，就是為了維護台海和平穩定，為了維護兩岸同胞的切身利益，為了打擊和遏制「台獨」分裂活動。

對於陸委會聲稱，大陸懲處遠東集團是在恫嚇台商，將會提出「反制措施」。朱鳳蓮表示，大陸會密切關注有關動向。她強調，大陸方面依法對極少數「台獨」頑固分子實施懲戒，態度明確、立場堅定。島內一些勢力公然為「台獨」分子撐腰張目，必然遭到應有打擊。任何人、任何勢力都不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

朱鳳蓮表示，對於台灣遠東集團在上海、江蘇等五省市的違規投資行為，現已處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣，並收回其中一家企業的閒置建設用地。查處工作仍在進行中。

朱鳳蓮表示，大陸歡迎和支持台胞台企赴大陸投資發展、依法保障台胞台企正當權益的立場和態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享大陸發展的機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。

朱鳳蓮呼籲，希望廣大台胞台企明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力畫清界限，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。