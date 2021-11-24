張姓婦人從新竹南下找胞弟，迷失在台中太平街頭，太平警分局新平派出所員警發現立即上前關心，先將婦人帶返派出所安置並提供餐點供其果腹，再協助尋人。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前1位家住新竹縣70歲的張姓婦人，日前心血來潮一個人由新竹搭乘客運南下近100公里至台中火車站再轉乘至太平區，時空背景因素，周遭環境已大為不同，婦人慌張地在中山路三段下站，並在路上徘徊近1小時，所幸新平派出所員警巡邏發現，除安撫婦人緊張情緒外，並透過個資查詢順利聯繫家屬及其胞弟，順利完成尋人任務。

太平警分局新平派出所警員蘇峻、王俞閔日前下午1點多執行巡邏勤務，巡經中山路沿線發現1婦人在路旁徘徊，員警立即上前關心，原來婦人迷路了，張姓婦人向員警表示，「自己住在新竹，坐公車來太平看多年未見親弟弟，但是太平這地方改變太大，那些舊招牌都不見了，認不出來。」

所幸婦人身上有帶證件，員警先將婦人帶返派出所安置並提供餐點供其果腹，經確認婦人身分無誤，聯繫到正在上班的兒子，婦人之子也相當驚訝母親會獨自一人前來台中，最後員警也成功聯繫到婦人之胞弟家屬，順利助婦人完成這尋人的心願。

婦人家屬趕到派出所後，非常感謝警方熱心協助，在與母親的交談之下也能感受到其思念之情，員警也建議家屬對於高齡長者應多加關心或是在身上及明顯處留下聯繫資料，避免迷失因而發生意外。