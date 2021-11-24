2018年10月21日台鐵普悠瑪列車翻覆造成18人死亡，宜蘭地方法院依過失致死罪判司機員尤振仲4年6月徒刑，時任台鐵局副處長、所長的柳燦煌與吳榮欽獲判無罪，宜蘭地檢署今天（24日）表示，檢察官認為判決未臻妥適、被害人家屬具狀請求檢察官上訴，因此對一審判決提起上訴。

宜蘭地檢署表示，尤振仲貿然關閉安全駕駛的重要輔助工具ATP系統，又超速行駛釀嚴重傷亡，情節極為重大，原判處4年6月徒刑尚屬過輕；柳燦煌疏於注意核定「通訊系統相容測試程序書」，漏未將ATP遠端系統列入整備測試，吳榮欽未確實測試ATP遠端監視系統是否能運作。

檢方指出，ATP遠端監視系統介接普悠瑪列車駕駛室車廂的ATP系統，與綜合調度所調度台連線，功能在防止司機員恣意關閉ATP，目的在防護乘客生命、身體安全，屬列車安全防護重要輔助系統，並非單純行車調度無線通訊系統。

檢方直指，ATP遠端監視系統柳燦煌未列入檢驗測試程序，吳榮欽未落實發揮系統功能，尤振仲超速駕駛行為，均製造法所不容許的風險。

被害人家屬也向檢方痛陳：「重大火車事故死傷慘重，豈是司機一人可掌控！」對此宜蘭地檢署檢察官表示認同。

檢方說：「每一位乘客購買每一張台鐵車票，絕不是僅將自身安全託付在司機員一人身上，而是深信台鐵局會在每一個關乎安全的環節盡心盡力。」檢方依法提起上訴，請求將原判決撤銷，更為適當合法的判決。