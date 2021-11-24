丹麥電網和供電系統營運商Energinet在周二與比利時的Elia和德國的50Hertz簽署新協定，讓丹麥可以建造兩條海路，使其海上風力渦輪機發電系統能連接到德國與比利時的岸邊設施，並供電給兩個國家，以減少再生能源的波動和不穩定性，成為更可靠的能源來源。

海上電網基礎建設的擴張，是為了滿足歐洲國家減少對石化燃料的依賴，並確保產出不穩定的再生能源，能變得更為可靠。

Energinet表示，與供電系統營運商Elia簽訂的協議，讓雙方可以更靠近於共同投資，在北海建立一人工島，進行電網的連接。

丹麥國營企業Engerginet還與德國的高壓電網公司50Hertz簽下另一協定，輸電網將連接到一個規劃中的連結中心，該中心位於丹麥在波羅地海的一座島嶼上。

丹麥將透過建設兩個「能源島」，分別與北海和波羅地海的離岸風力發電場相連結，希望能加速風電能量，達成改善氣候變遷目標。