第三劑新冠疫苗究竟該打什麼廠牌，話題引發各界討論。前台大感染科醫師林氏璧指出，第二劑打完6個月後，就要考慮加打第三劑，而打完兩劑腺病毒載體疫苗（AZ），再打mRNA疫苗（輝瑞／BNT、莫德納）作為第三劑加強針已經是趨勢，開打時間他則推測，會落在明年1至3月間。

不少人在討論台灣第三劑加強針，是否該以同廠牌疫苗為主？林氏璧今（24）日稍早於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，腺病毒載體疫苗後，再打mRNA疫苗加強已是趨勢，因為身體會產生對於腺病毒外殼的抗體，第三劑以上再打同樣疫苗，理論上效果有限了。

林氏璧說，牛津大學曾做三劑都打AZ的實驗，總共收案90人，雖然打完第三劑AZ疫苗後IgG抗體和T細胞免疫，可達第二劑後最高值的兩倍，但英國仍建議打完兩劑AZ後，第三劑以mRNA做為加強針。

至於是否可以用次單位蛋白疫苗作為加強針？林氏璧認為，次蛋白疫苗的不良反應較少，很適合作為後續接種的加強針。另外，高端自己已經有第三劑研究的初步結果，他坦言很期待國內臨床試驗，將高端作為第三劑。

林氏璧也分析，台灣一開始是以衝疫苗覆蓋率為主，僅有一至三類人優先打第二劑。第二劑覆蓋率從9月底才開始從4.5%，上升至45%，這當中一至三類人，大約在明（2022）年1至3月間，開始打第三劑；其他人則是明年3月後，才會開始陸續滿6個月。