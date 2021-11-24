大陸發展半導體最重要的產業基金：「中國國家集成電路產業基金二期」（簡稱大基金二期），在官方支持下，正砸下巨資力挺大陸晶圓製造龍頭中芯國際。23日夜間傳出，大基金二期將向中芯深圳廠投資5.313億美元。這也是近日中芯剛結束高層人事地震，隨即宣稱將與大基金聯手投資上海臨港12吋廠後，雙方再度聯手的另一重大項目。

稍早前中芯剛結束高層人事案，包括副董事長、「蔣爸」蔣尚義在內等台系人馬被清出董事會。但中芯隨即展開擴產戰略，宣布將與大基金二期攜手，共同投資上海臨港12吋晶圓廠項目，合資公司註冊資本55億美元，中芯、大基金二期、海臨微分別占股66.45％、16.77％、16.78％。以此估算，大基金二期約投下9.22億美元。

綜合陸媒24日報導，23日夜間中芯國際公告稱，中芯控股同意向大基金二期轉讓深圳合資協議項下已認繳但尚未實繳的出資5.313億美元（占中芯深圳股權的22％），由大基金二期履行相應的出資義務，公司持有中芯深圳股權將由77％降至55％。值得注意的是，中芯深圳廠此前曾稱有「神秘第三方」將投資，如今證實神秘對象是大基金二期。

中芯國際A股24日上午11時15分漲0.02％報人民幣54.92元，中芯港股跌1.13％報21.85港元。