冬天一到，不少民眾都會選擇開車出門。有一名網友就發文分享，有次搭乘朋友的車，意外發現對方車門上有個詭異紅點，自己卻不曾看過，好奇詢問才知道那是座椅加熱功能鍵，讓他直呼不可思議。網友看完也大力推薦：天冷真的超好用。

有網友在臉書上分享，有次搭乘朋友的車，意外注意到對方的車門上，有一個沒看過的按鈕正亮著紅點，好奇詢問才知道那是座椅加熱功能鍵，讓他直呼不可思議，親身體驗後才知道，這個功能真的超實用，讓他忍不住發文推薦。

不少網友看完驚呼，原來還有這個功能，紛紛留言表示，「經常用，不管天氣冷熱」、「我好土，我不知道座椅有這項功能」、「這功能對怕冷的人來說真的超棒的」、「我超愛用欸！尤其背後也暖起來的時候，整個超享受」。

其中也有內行人留言分享，這個按鈕算是歐美進口車的標配，因為當地冬天更加寒冷，基本上都是直接安裝，而且還有車款設計可調節式按鈕，方便民眾可以自由調整溫度，讓網友直呼，「以前覺得台灣怎麼會需要這個功能，現在完全愛上它」。